Spor Federasyonları 6 Şubat Depremini Andı

Spor Federasyonları 6 Şubat'ı Unutmadı

Spor federasyonları, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, depremin 11 ilde derin izler bırakarak milyonlarca insanın hayatını nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Türkoğlu, "Bu acı felaket, hafızalarımıza derin bir yara olarak kazınırken, aynı zamanda milletimizin benzersiz dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya koyduğu bir dönüm noktası oldu. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliklerinde basketbol camiası olarak bizler de dayanışma ruhuyla harekete geçtik. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, sponsorlarımız ve taraftarlarımız birlik içinde hareket ederek bölgedeki yaraları sarmak için önemli projeler gerçekleştirdi. Bugün, hala bu felaketin izlerini taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma içinde, umutla ilerlemeyi sürdüreceğiz. 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu, depremden zarar gören illerin isimlerinin olduğu bir fotoğrafla "Unutmadık" mesajını paylaştı. Türkiye Hentbol Federasyonu ise, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük kayıplar verdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Atletizm, boks, güreş, halter, tekvando, tenis gibi branşların da dahil olduğu Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları yayımladı. Ayrıca, Dünya Güreş Birliği de depremde vefat eden güreşçiler için bir anma mesajı yayımladı.