Spor Güvenliği İçin Kararlı Adımlar: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Spor Güvenliği Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sporun kardeşlik ve barış ortamını tehdit eden olumsuz davranışlara karşı kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya, "Başta 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümleri olmak üzere tüm yasaları titizlikle uygulayacağız," dedi.

Spor Faaliyetlerinde Huzur ve Güvenlik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantının ana hedefinin, spor faaliyetlerinde huzuru ve güvenliği sağlamak olduğunu belirten Yerlikaya, şiddet ve düzensizlikle mücadele etmek için işbirliğini güçlendirmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Gençlere Sporun Ruhunu Öğretmek

Gençlere sadece sporun kurallarını değil, aynı zamanda sporun ruhunu da öğretmek zorunda olduklarına dikkat çeken Yerlikaya, "Medeniyetimizde yiğitlik yalnızca rakibini yenmekle ölçülmez," şeklinde konuştu. Özellikle ahli güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Özel Güvenlik Görevlileri ve Müsabakalardaki Katılım

Toplantıda, Türkiye'deki 2024-2025 sezonu boyunca 98 bin 118 spor müsabakası'nın gerçekleşeceği ve bu müsabakalara 19 milyon 88 bin vatandaş'ın katılım sağladığı bilgisi paylaşıldı. Yerlikaya, 1 milyon 88 bin 546 polis memurunun görevlendirildiğini ve 325 bin 711 özel güvenlik görevlinin de bu süreçte aktif rol aldığını açıkladı.

Protokol Tribünleri Üzerine Önemli Uyarılar

Taraftarların maçları "Taraftar Kart" ve elektronik bilet uygulamaları ile izlediğine dikkat çeken Yerlikaya, protokol tribünlerine girişlerin de kontrol altına alınacağını söyledi. Tüm valileri, protokol tribününe girmeden önce gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Birlikte Huzurlu Bir Spor Ortamı Sağlamak

Yerlikaya, herkesin ortak amacının huzurlu bir spor ortamı oluşturmak olduğunun altını çizdi ve güvenliğin sadece bir polisiye meselesi değil, aynı zamanda ortak bir kültür inşası olduğuna işaret etti. Toplantıya katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakan Yerlikaya'ya özel bir forma hediye ederek destekledi.

Yerlikaya, bu sezonun Türk sporunu şiddetten uzak tutmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Sporun, barış ortamına zarar veren unsurlara karşı tüm yasaları titizlikle uygulayacağız," diye belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda konuşma yaptı.