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Sporfest 2025 Uluslararası Spor Festivali Gülhane Külliyesi'nde Başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği Sporfest 2025, dostluk ve spor kültürünü bir araya getiriyor. Festival 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:42
Sporfest 2025 Uluslararası Spor Festivali Gülhane Külliyesi'nde Başladı

Sporfest 2025 Uluslararası Spor Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Gülhane Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğin başlangıcında, Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerin katılımıyla mehteran takımı eşliğinde bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Türk bayrağı ile birlikte Filistin bayrağı da açılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Açılışta Vurgu: Spor ve Dostluk

Festivalin açılışında konuşan Rektör Aydın, Sporfest'in sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda dostlukların kuvvetlendiği ve yeteneklerin sergilendiği bir spor kültür festivali olduğunu belirtti. "Burada, üniversitede olması gereken tüm değerleri paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Aydın, etkinliğin uluslararası boyutuna da dikkat çekerek, aralarındaki Özbekistan Semerkand ve Buhara tıp fakülteleri, Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi, Somali, Kıbrıs ve Bangsamoro gibi ülkelerden misafirlerin bulunduğunu ifade etti. Bu kardeş ülkelerle yeni açılan fakültede tıp öğrencileri yetiştirileceğine vurgu yaptı.

Tarih ve Vefa Vurgusu

Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 1903 yılında Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu hatırlatarak, bu kurumun Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla vatan kıldı. 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde yeniden ihya edilmiştir" dedi.

Aydin, Sporfest 2025'in düzenlenmesine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Festival Programı ve Etkinlikler

Açılış programı, halk oyunları gösterisi ve konserlerle devam ederken, Sporfest 2025, 19 Mayıs'a kadar çeşitli spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerle dolu bir takvim sunacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni...

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni yapıldı. Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerin katılımıyla, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni...

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni yapıldı. Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerin katılımıyla, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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