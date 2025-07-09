Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Cenazeleri Potoçari'ye Uğurlandı

Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soyakırımı anmaları kapsamında, 7 kurbanın cenazesi Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde uğurlandı. Bu cenazeler, 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek.

Cenazelerin bulunduğu araç, sabah saatlerinde Bosna Hersek'in Visoko şehrinden hareket eden konvoy eşliğinde gerçekleştirildi. Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçen cenazeleri taşıyan konvoy, geleneklere uygun olarak Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binası önünde durarak burada devlet yetkilileri ve yüzlerce Saraybosnalı tarafından karşılandı.

Yağışlı havaya rağmen, katılımcılar çiçek bıraktı ve dualar etti. Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Markale pazar yerinde de bir süre mola veren konvoy, daha sonra Potoçari bölgesindeki anıt mezarlığına doğru yola çıktı.

30. Yılda 7 Cenaze Defnedilecek

Cenazelerin bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari bölgesine ulaşması bekleniyor. Burada, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında muhafaza edilecekler. Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl defnedilecek 7 kişiden en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Yine bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban ise Fata Bektic olup, kendisi 67 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Defnedilecek Kurbanların İsimleri

Senajid Avdic

Hariz Mujic

Fata Bektic

Hasib Omerovic

Sejdalija Alic

Rifet Gabeljic

Amir Mujcic

Srebrenitsa Soykırımı Hakkında Kısa Bilgi

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. Bu süreçte, BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar teslim edildi ve en az 8 bin 372 Boşnak erkeği katledildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, söz konusu olayları soykırım olarak nitelendirmiştir.

Şimdiye kadar Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 765 kurban defnedilmiştir. Bu yılki anma törenleri sonrası, toprağa verilenler ile birlikte bu sayı 6 bin 782 olacak. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve hâlâ bulunamayan 1000'den fazla kişi bulunmaktadır.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 7 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülen ve 11 Temmuz'da düzenlenecek anma törenlerinin ardından defnedilecek 7 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşlarıyla uğurlandı.