Srebrenitsa Soykırımı’nın 30'uncu Yılında 7 Cenaze Toprağa Verildi

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa, 1995’te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 30’uncu yıl dönümünde duygusal bir törene ev sahipliği yaptı. Potoçari Anıt Mezarlığı’na getirilen 7 soykırım kurbanının cenazesi, gözyaşları ve dualarla karşılandı.

Bu yıl toprağa verilecek kurbanlar arasında 7 Boşnak sivil yer alıyor. Tabutlar, yeşil çuhalara sarılı olarak Potoçari Anıt Mezarlığı’nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına omuzlarda taşındı. Cenaze töreninin ardından, kurbanların yakınları tabutları büyük bir acıyla karşıladı.

Cenazeler, savaş sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı bu fabrikada bekletildi. Sabah saatlerinde Visoko kentinden hareket eden konvoy, Saraybosna üzerinden geçerek Potoçari’ye ulaştı.

Hasib Omerovic'in Hüzünlü Hikayesi

Bu yıl toprağa verileceklerden biri olan Hasib Omerovic'in eşi Mevlida Omerovic, 30 yıl sonra sadece iki kemiğini defnedeceğini ifade etti. "Başka bir kemik bulunur mu diye yıllarca bekledik. Hiçbir şey bulunamadı," diyerek yılların acısını anlattı. Hasib’in öldüğünde 34 yaşında olduğunu belirten Omerovic, "Acısı şimdi öldürülmüş gibi taze." sözleriyle duygularını dile getirdi.

En Genç ve En Yaşlı Kurbanlar

Potoçari Anıt Mezarlığı’nda 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak anma töreninde, kimlikleri tespit edilen 7 soykırım kurbanı, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu kurbanlardan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic; en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

Toprağa verilecek 7 kişinin isimleri ise şöyle sıralandı: Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 765 soykırım kurbanı defnedilmiştir.

Srebrenitsa Soykırımı Nedir?

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. Bu süreçte, BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçmesine izin veren Sırplar, en az 8.372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaş sonrası, kayıpları bulmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, toplu mezarlarda bulunan cesetler kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle toprağa verilmektedir.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 30’uncu yıl dönümünde toprağa verilecek 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı’na getirilen cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı. Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 7 Boşnak sivilin, yeşil çuhalara sarılı tabutları, Potoçari Anıt Mezarlığı’nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına omuzlarda taşınarak yerleştirildi.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 30’uncu yıl dönümünde toprağa verilecek 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı’na getirilen cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı. Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 7 Boşnak sivilin, yeşil çuhalara sarılı tabutları, Potoçari Anıt Mezarlığı’nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına omuzlarda taşınarak yerleştirildi.