Srebrenitsa Soykırımının 30. Yıldönümünde 'Ölüler' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Srebrenitsa Soykırımının 30. Yıldönümü Kutlamaları

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı anısına açılan "Ölüler" isimli fotoğraf sergisi, derin bir hüzünle karşılandı. 11 Temmuz 1995'te Sırplar tarafından katledilen 8 binden fazla masum sivilin anısına düzenlenen sergi, özellikle soykırımı anmak ve unutturmamak amacı taşıyor.

Serginin Anlamı ve İçeriği

Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçiliği tarafından organize edilen sergi, soykırımdan kaçış sırasında kullanılan orman yolunda, kanlı, çamurlu ve yırtık ayakkabıları sergileyerek dikkat çekiyor. Elma Kovacevic Bajtal, Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi, "Bütün dünya olanları gördü, fakat hala inkâr ediliyor" diyerek bu trajedinin kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adalet ve Anma Duygusu

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, soykırımın tekrarlanmaması için adaletin gerekliliğini belirtti. Emir Suljagic, Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü, Ayakkabıların "ölüm yolu" olarak adlandırılan ormanlık alanda bulunduğunu ifade ederek, bu serginin soykırıma dair güçlü bir görsel tanıklık sunduğunu belirtti.

Srebrenitsa'ya Dair Kısa Bir Bakış

1995'te Srebrenitsa'nın işgali sonrasında, Bosna Hersek'te yaşamını yitiren Boşnakların anısını yaşatmak, her yıl düzenlenen törenlerle sürdürüldü. Her 11 Temmuz'da, kurbanların kimlik tespitinin ardından, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenlerle hayatlarını kaybedenlerin anıldığı unutulmaz bir gün geçiyor. Ancak, üzerlerinden 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine hâlâ ulaşılamadı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de soykırımda hayatını kaybedenlerin ayakkabılarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programına Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi Elma Kovacevic Bajtal da katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de soykırımda hayatını kaybedenlerin ayakkabılarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programına Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi Elma Kovacevic Bajtal da katıldı.