Sri Lanka'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Seller Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sri Lanka'da Zorlu Hava Koşulları

Sri Lanka'da şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen seller, birçok bölgede ciddi hasarlara yol açtı. Ülkedeki Afet Yönetim Merkezi'nin yaptığı açıklamalara göre, bu olumsuz hava koşulları sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tahliyeler ve Eğitim Durdurmaları

Olayların ardından yaklaşık 7 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirilirken, yaklaşık 134 bin kişi bu sellerin etkisi altında kaldı. Özellikle başkent Colombo ve çevresindeki bölgelerde eğitim faaliyetleri durduruldu.

Alınan Önlemler

Ayrıca, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanarak, güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyararak, bu tür hava koşullarının sürekliliği halinde daha ciddi önlemler alınabileceği konusunda bilgilendirdi.