Sri Lanka Devlet Başkanı Dissanayake, İlk Yurt Dışı Ziyaretinde Modi ile Görüştü

Sri Lanka Devlet Başkanı Dissanayake, Hindistan’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ilk yurt dışı ziyaretinde bir araya geldi. Eylül ayında göreve gelen Dissanayake, bu ziyaretle Çin’in bölgedeki etkisine karşı Hindistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Görüşmelerin Detayları

Dissanayake, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen görüşmeye, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile katıldı. Başbakan Modi, iki ülke arasında elektrik şebekesi bağlantısını güçlendirecek ve ticareti artıracak çok ürünlü bir petrol boru hattı kurulacağını açıkladı.

İşbirliği ve Güvence

Dissanayake, Sri Lanka'nın "Hindistan'ın çıkarlarına zarar verecek şekilde" kullanılmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Hindistan ile işbirliği kesinlikle gelişecek ve Hindistan'a desteğimizin devam edeceği konusunda güvence vermek istiyorum" dedi.

Çin ile Rekabet

Hindistan, Çin’in Sri Lanka üzerindeki artan etkisi karşısında ekonomik ve savunma bağlarını genişletiyor. Çin, Sri Lanka'ya en çok borç veren ülke konumunu sürdürse de, 2022’deki ekonomik çöküş Hindistan için yeni fırsatlar doğurdu. Yeni Delhi, gıda, yakıt ve ilaç gibi büyük yardımlarla Sri Lanka’ya destek verdi.

Jeopolitik Denge ve Ortaklık

Dissanayake, 24 Eylül’de yaptığı açıklamada, "Çin ve Hindistan'ın yakın ortakları olmayı hedefliyoruz. Bu jeopolitik mücadelede rakip olmayacağız ve hiçbir partiyle ittifak kurmayacağız"