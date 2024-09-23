Sri Lanka'ın Yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake Göreve Başladı

Sri Lanka'da Yeni Bir Dönem

Sri Lanka'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak göreve başlayan Anura Kumara Dissanayake, resmi yemin töreniyle yeni görevine başladı. Törene milletvekilleri, din adamları ve askeri yetkililer katıldı.

Yemin Töreni ve İlk Açıklamalar

Dissanayake, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacım var," ifadelerini kullandı. Yeniden güven inşa etmek üzere çalışacağına dair söz verdi.

Seçim Süreci ve Halkın Tercihleri

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Bu sebeple Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak ikinci tercih oylarıyla başkanlık koltuğuna oturdu.

Ekonomik Zorluklar ve Protestolar

2022 yılında Sri Lanka, uzun süredir süregelen ekonomik sıkıntılar sonucunda dış borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düştü. Mahalli halk, enflasyonun %70'leri bulduğu bu dönemde hükümete karşı "Aragalaya" adlı büyük çaplı protestolar düzenledi. Önceki devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa, bu protestolar sonrası 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeyi terk etmişti.

Sonrasında eski başbakan Ranil Wickremesinghe geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Dissanayake'nin seçilmesi, Sri Lanka'nın siyasi ve ekonomik krizine yeni bir soluk getirme umudu taşıyor.