SSB Başkanı Haluk Görgün'den NATO ve Avrupa Birliği'ne Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nın (SAFE) kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin NATO'daki stratejik konumuna dair önemli mesajlar verdi. Görgün, Türkiye'nin hem stratejik uyumu hem de özgün kabiliyetleriyle NATO’ya katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin güvenlik mimarisindeki tarihi rolüne dikkat çeken Görgün, "Türkiye, NATO üyeliğinden önce dahi, 1815 Viyana Kongresi'nden bu yana Avrupa savunmasının bir parçası olmuştur." dedi. Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 1100'den fazla aktif tedarik ve AR-GE programı yürüttüklerini vurgulayarak, "Program portföyü büyüklüğü ve çeşitliliği açısından, dünyadaki en büyük savunma sanayii program yönetim otoritesiyiz," açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin İhracat Başarısı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına da değinen Görgün, "2024 yılında Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar ABD doları seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aşmıştır. Bu toplamın yüzde 55,4'ü NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir," ifadelerini kullandı. İlk 20 ülke arasında 10'unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye’nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir.

Avrupa ile Derinleşen İş Birliği

Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin dünyada 11. büyük ihracatçı olduğunun altını çizerek, "Ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim," bilgisini paylaştı. Türkiye'nin sahip olduğu üretim kabiliyetleri, NATO standartlarına uygun sürdürülebilir çözümlerle müttefik ülkelere de hizmet verdiğini vurguladı.

Görgün, ayrıca Türkiye'nin yalnızca NATO çerçevesinde değil, ikili düzeyde Avrupa ülkeleriyle de savunma sanayisinde iş birliklerine sahip olduğunu belirtti. A400M nakliye uçağının üretiminde Türkiye'nin 6 Avrupa ülkesiyle birlikte yer aldığını anımsatarak, Avrupa’nın bağımsız harekat yeteneği hedefinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi. "Avrupa Birliği aday ülke statümüz de dikkate alındığında, SAFE enstrümanının Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğini daha da derinleştirmesini temenni ediyoruz," görüşünü dile getirdi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Bu zirvenin hem NATO ile olan güçlü bağlarımızı dünyaya göstermek hem de savunma sanayimizdeki gelişmişlik seviyemizi sergilemek adına stratejik önemi olduğuna inanıyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, AA muhabirine, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nın (SAFE) kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna ve savunma sanayisi kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, AA muhabirine, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nın (SAFE) kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna ve savunma sanayisi kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulundu.