SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin

2024 senesinde meydana gelen zam olayı, emekli maaşlarını bekleyen vatandaşların ilgili bilgilere e-Devlet platformu üzerinden erişim sağlamalarını mümkün kıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet uygulamasının 4-A emekli aylığı veri kısmında, ek ödemeleri dahil olmak üzere maaşlarının detaylarına dair bilgileri ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı enflasyon oranı yüzde 64,77 ile birlikte, memur ve memur emeklilerine uygulanacak maaş artış oranı da netleşti. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme şartlarına göre yüzde 15 oranında zam alacaklar ve önceki 6 ayda meydana gelen yüzde 29,78'lik enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında zam alacaklar.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık periyotlarda gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyorlar. Son 6 ayda yaşanan yüzde 37,57'lik enflasyon, işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranını belirledi.





Bu durum, devlet memurları ile memur emeklilerine yüzde 49,25 oranındaki maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 37,57'yi koruması, genel beklentileri şekillendirdi. Bu gelişme üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, en düşük emekli aylığı konusunda yapılan çalışmalarda farklı senaryoları masaya yatırdı. Hazırlanan bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve değerlendirme sürecinin ardından Meclis'e iletilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli aylıklarını dengelemeye yönelik yürütülen yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için çeşitli senaryoların incelendiğini belirtti. Yılmaz, bu konudaki çalışmanın önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacağını ve emeklileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ocak ayındaki zamla birlikte emeklilerin maaş durumları, vatandaşlar arasında büyük bir merak konusuydu. Bu artışla birlikte emekliler, e-Devlet platformu üzerinden bu zamlı maaş bilgilerine ulaşma imkanına sahip. Emekli aylıkları, vatandaşların "Emekli Aylığı Bilgisi" bölümünden kolaylıkla görüntülenebiliyor. Emekliler, tahsis numaralarına bağlı olarak yeni maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren çekebilecekler. Eğer ek bir zammın yapılması söz konusu olursa, bu fark bir sonraki maaş döneminde yansıtılacak ya da ek bir ödeme olarak verilecek.

Yeni maaşlar, e-Devlet üzerinde yer alan bilgilere göre belirlendi. Örneğin, maaşı 8 bin 700 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 11 bin 868 liraya yükselirken, 16 bin 600 lira alan bir emeklinin maaşı 22 bin 841 liraya çıktı. Bunun yanında, maaşı 7 bin 500 liranın altında olan ve bu miktarı tamamlayan bir emeklinin yeni maaşı ise 7 bin 358 liradan 10 bin 123 liraya yükseldi. Bu gelişmeler, emeklilerin maaşlarını ve ek ödemelerini detaylı bir şekilde izleyebilmelerine olanak tanıyor.