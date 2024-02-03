SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindiren haberi Resmi Gazete’de! ! Ek zam oranı belli oldu, ödemeler başlıyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammını yüzde 49.25'e çıkaran yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilere yapılacak zam farkları ise bir hafta içinde hesaplara yatırılacak.





Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49.25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi.

Zam farkları, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrasında yaklaşık 1 hafta içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Daha önce düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için en düşük emekli aylığı alanlara 7 bin 500 TL, 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise maaşları yüzde 37 zamlı olarak ödenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına 2 bin 500 TL daha yatırılacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise Ocak ayı maaşları yüzde 37 zamlı olarak ödenmişti. Bu emeklilere de maaşlarına göre yüzde 12'lik ek zam daha yatırılacak.





Yüzde 49.25 zam oranı uygulandığında maaş zamları şu şekilde oluşacak:

- 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49.25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

- 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49.25 artışla birlikte 14.925 TL alacak.

- 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 TL olacak.

- 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 TL seviyesine çıkacak.

- 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.