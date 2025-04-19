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St. Petersburg'da 7. Etnospor Forumu'nda Bakanlar Paneli Gerçekleşti

St. Petersburg'daki 7. Etnospor Forumu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:07
St. Petersburg'da 7. Etnospor Forumu'nda Bakanlar Paneli Gerçekleşti

7. Etnospor Forumu'nda Bakanlar Paneli Yapıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu', Bakanlar Paneli ile önemli bir etkinliğe imza attı. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi.

Panelin Öne Çıkan İsimleri

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk yer aldı.

Osman Aşkın Bak: Geleneksel Sporların Önemi

Panelde konuşma yapan Bakan Aşkın Bak, Türkiye'nin geleneksel sporlara yaptığı yatırımların önemine dikkat çekerek, spor turizmini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bak, "Etnospor farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında farklı bir misyon üstlenen bir platform. Bakanlık olarak geleneksel sporların yaygınlaştırılması için her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya’nın Spor Birleştirici Rolü

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, "Rusya'da farklı ırklardan insanlar bulunmaktadır ve spor bu insanları birleştiriyor. Geleneksel sporlarımızı gelişmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, spor ile politika arasındaki ayrışmanın önemine vurgu yaparak, sporun birleştirici rolü üzerinde durdu.

Kazakistan ve Belarus'un Spor Çabaları

Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov, geleneksel sporların geliştirilmesine yönelik yoğun çabalarını dile getirirken, Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk da son 10 yılda geleneksel sporların gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Kovalchuk, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na Belaruslu sporcuların katıldığını ve madalya kazandıklarını hatırlattı.

Bu panel, üye ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" 7....

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" 7. Etnospor Forumu'nda, Bakanlar Paneli gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, panelde konuşma yaptı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" 7....

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" 7. Etnospor Forumu'nda, Bakanlar Paneli gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, panelde konuşma yaptı.

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