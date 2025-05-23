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St. Petersburg'da 'Ben Burada Yaşıyorum' Sergisi Başladı

20 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen 'Ben Burada Yaşıyorum' sergisi, St. Petersburg'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:46
St. Petersburg'da 'Ben Burada Yaşıyorum' Sergisi Başladı

St. Petersburg'da Kültürel Bir Buluşma: 'Ben Burada Yaşıyorum'

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Türkiye dahil toplam 20 ülkeden sanatçının katılımıyla açılan 'Ben Burada Yaşıyorum' sergisi, kültürel anlatıları ve sanatsal bakış açılarını bir araya getiriyor.

Ermitaj Müzesi'nde Unutulmaz Bir Deneyim

St. Petersburg'daki ünlü Ermitaj Müzesi'nde düzenlenen sergi, 19'uncu Uluslararası Medya Forumu kapsamında hayata geçirildi. Etkinlik, 200'ün üzerinde eserle ziyaretçilere, farklı kültürlerin gündelik yaşamlarına ve geleneklerine dair derinlemesine bir bakış sunuyor.

Türk Sanatçılardan Öne Çıkan Eserler

İstanbul'dan fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, sergide iki farklı fotoğraf serisiyle yer alıyor. İlk serisi, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini ve geleneksel yaşam tarzını gözler önüne sererken, ikinci serisi ise portreler aracılığıyla insan hikayelerine odaklanıyor.

Petersburg'da Yaşam: Multimedya Projesi

Etkinlikte ayrıca, 'Petersburg! Şehirde Yaşam' adlı multimedya projesine de yer veriliyor. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Arjantin, Çin, Fransa ve Meksika gibi ülkelerden genç sanatçılar, St. Petersburg'u kendi perspektiflerinden yorumlayarak, şehrin dönüşümünü ve insanlarının yaşamını dijital içeriklerle aktarıyor.

Sergi Detayları ve Süresi

Tanınmış Rus sanat küratörü Olga Emeliaova’nın yönetimindeki bu etkileyici sergi, 8 Haziran tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Türkiye dahil 20 ülkeden sanatçının katılımıyla "Ben Burada...

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Türkiye dahil 20 ülkeden sanatçının katılımıyla "Ben Burada Yaşıyorum" başlıklı kültürel sergi başladı. Etkinliğe Türkiye'den fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan iki farklı foto serisiyle katılıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Türkiye dahil 20 ülkeden sanatçının katılımıyla "Ben Burada...

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Türkiye dahil 20 ülkeden sanatçının katılımıyla "Ben Burada Yaşıyorum" başlıklı kültürel sergi başladı. Etkinliğe Türkiye'den fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan iki farklı foto serisiyle katılıyor.

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