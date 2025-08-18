Starmer: Herkes Ukrayna'da Adil Bir Barış İstiyor

Washington buluşmasında kalıcı barış vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesinin arzu edildiğini söyleyerek, adil ve hakkaniyetli bir barışın kalıcı olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Starmer, Avrupalı liderlerle Washington'a gittiğini ve Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeye katılacağını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı uçaktaki video açıklamasında duyurdu.

Starmer, açıklamasında: "Herkes bunun (Ukrayna'daki savaşın) sona ermesini istiyor, en başta Ukraynalılar." diyerek, barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine işaret etti.

Başbakan sözlerine, "Diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına." ifadeleriyle devam etti.

Washington'da bugün yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Görüşmeye, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.