Starmer, sığınmacı otellerini erken kapatma hedefini öne çekiyor

Başbakan, otellerin düzenli boşaltılmasını ve başvuruların hızla incelenmesini vurguladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı otelleri kapatma hedefini öne çekmek istediğini açıkladı.

BBC'nin Radio 5 Live programına konuşan Starmer, sığınmacıların kaldığı otellerin düzenli şekilde boşaltılmasını istediğini ve düzensiz göçle mücadelede kararlı olduğunu belirtti. Başbakan, insanların bu konuda neden endişeli olduklarını 'tamamen anladığını' söyledi.

Starmer, sığınmacıların konakladığı otellerin tam olarak ne zaman kapatılacağı sorusuna yanıt verirken hükümetin 'kalan 200 kadar otelin 2029'a kadar kapatılması' hedefini yineledi ve 'Bunu öne çekmek istiyorum. Bunun iyi bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Başbakan, otellerin boşaltılmasının yolunun sığınmacı başvurularının mümkün olduğunca hızlı, düzenli ve sistematik olarak incelenmesi ve burada olmaması gereken kişilerin geri gönderilmesi olduğunu vurguladı. Starmer, 'Sığınmacıların kaldığı her bir otelinin kapatıldığını görmek istiyorum.' ifadesini kullandı.

Ülkede tepkiler ve hukuki gelişmeler

İngiltere'de sığınmacıların otellerde barınmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Yüksek Mahkeme, Epping'deki bir otelde barınan sığınmacıların 12 Eylül'e kadar otelden çıkarılmasına hükmetmiş; mahkemenin bu kararı ülke genelinde yeni hukuki girişimlere emsal teşkil etmişti.

Kararın ardından, aşırı sağcı Reform UK partisinin kontrolündeki 12 belediye meclis üyesinin benzer adımlar atacağı açıklanmış; parti lideri Nigel Farage 'Epping'in yolunu izleyeceğiz.' demişti. Ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava için acil hukuki görüş talep ettiğini duyurdu.

Protestolar zaman zaman şiddete dönüştü

Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Başkent Londra'nın batısındaki West Drayton'da 30 Temmuz'da yapılan göçmen karşıtı eylemde göstericiler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu 3 otele girmeye çalışmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıca aşırı sağcı bir grup, Isle of Dogs bölgesinde sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir otelin yakınlarında göçmen karşıtı eylem düzenledi; protestoda maskeli eylemciler polise saldırmış ve yaklaşık 100 göstericiden 4'ü gözaltına alınmıştı.