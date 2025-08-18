Starmer: Üçlü Toplantı Ukrayna'nın Güvenlik Garantilerine Katkı Sağlayacak

İngiltere Başbakanı'ndan önemli açıklama

İngiltere Başbakanı Starmer, yapılan açıklamada düzenlenen üçlü toplantının Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin güçlendirilmesine ve daha zorlayıcı meselelerin çözümüne katkıda bulunacağını ifade etti.

Starmer sözlerini şöyle özetledi: "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak"

Başbakanın vurgusu, uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekerken toplantının savunma, diplomasi ve güvenlikle ilgili konularda ilerleme sağlama amacını ortaya koyuyor.