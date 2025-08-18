DOLAR
Starmer: Üçlü Toplantı Ukrayna'nın Güvenlik Garantilerine Katkı Sağlayacak

Starmer, üçlü toplantının Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ve daha zorlu sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:22
İngiltere Başbakanı'ndan önemli açıklama

İngiltere Başbakanı Starmer, yapılan açıklamada düzenlenen üçlü toplantının Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin güçlendirilmesine ve daha zorlayıcı meselelerin çözümüne katkıda bulunacağını ifade etti.

Starmer sözlerini şöyle özetledi: "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak"

Başbakanın vurgusu, uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekerken toplantının savunma, diplomasi ve güvenlikle ilgili konularda ilerleme sağlama amacını ortaya koyuyor.

