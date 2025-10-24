STM'den milli vurucu İHA ALPAGU'nun yurt içi teslimatı

STM sabit kanatlı milli vurucu İHA ALPAGU'yu yurt içine teslim etti

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun yurt içi teslimatları tamamlandı. Firma açıklamasına göre, Türk savunma sanayisinde milli ve modern çözümler üreten STM, taktik İHA alanındaki teslimatlarını sürdürüyor. ALPAGU, "Kamikaze İHA" olarak da biliniyor ve ilk ihracatını 2023 yılında gerçekleştirmişti.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün değerlendirmesi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri taktik İHA ailesinin güvenlik güçlerinin sahadaki gücünü artırdığını vurguladı. Güleryüz, "Gözcü, vurucu ve mühimmat bırakan İHA'larımızın ardından teslimatlara sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ile devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ALPAGU'nun öne çıkan özellikleri

Eski Türkçe'de "düşmana tek başına saldıran yiğit" anlamı taşıyan ALPAGU; hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile dikkat çekiyor. Sistem, önemli hedeflerde noktasal tahribat yaratabilecek şekilde tasarlandı.

ALPAGU, 8 kilometre menzile sahip olup gece ve gündüz görev yapabilen elektro optik ve kızılötesi kameralarla donatıldı. Sistem, fırlatıcı lançer ve yer kontrol istasyonu olmak üzere üç bileşenden oluşuyor.

Operasyonel kabiliyet ve teknik detaylar

Lançerden fırlatıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika uçuş gerçekleştiren ALPAGU, yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımı ile hedef takibini başarıyla sağlıyor. Düşük radar kesit alanı ve küçük boyutu sayesinde hedefler tarafından son ana kadar tespit edilmesi zorlaşıyor; üzerindeki mühimmatla hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor.

Sistem, MIL-STD-331 uyumlu elektronik yaklaşma tapası, görevi değiştirme veya kendini imha kabiliyetleri ve görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi ile hassas vuruş yeteneğine sahip. Tek personel tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor.

ALPAGU'nun yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessiz operasyonu ve taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleri, sisteme önemli bir güç çarpanı ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Ayrıca farklı platformlara (kara, deniz, hava) entegrasyon ve mesh network link yapısı ile birden fazla platformun tek bir yer kontrol istasyonu üzerinden koordineli görev yapabilmesine imkan tanıyor.

Sistemin ağırlığı 2 kilogramın altında olup dünyada benzer yalnızca iki platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile ALPAGU tamamen otonom seyrüsefer icra ediyor; hedef tespiti ve imhası ise Man-in-the-Loop prensibiyle operatör kontrolünde gerçekleştiriliyor.

