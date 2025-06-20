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STM'nin KARGU İHA'sı İhracata Devam Ediyor: Zırh Delici Başlık ile Güçleniyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU İHA'nın ikinci ihracatını duyurdu, zırh delici başlık ile uluslararası savunma işbirlikleri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:26
STM'nin KARGU İHA'sı İhracata Devam Ediyor: Zırh Delici Başlık ile Güçleniyor

KARGU İHA'nın İkinci İhracatı Gerçekleşti

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı olan KARGU'nun zırh delici harp başlıklı ikinci ihracat sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Türkiye ve 10'dan fazla ülkenin envanterinde bulunan bu etkileyici İHA, terörle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Zırh Delici Harp Başlığı ile Donatıldı

Geçen yıl zırh delici harp başlığı entegre edilen KARGU, test atışlarında hedeflerini noktası hassasiyetle vurmayı başardı. STM, milli mühendislik kabiliyetleriyle savunma kapasitesini artırmaya devam ediyor. Güleryüz, "KARGU'nun zırh delici harp başlıklı versiyonunda ikinci ihracatımızı gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

KARGU'nun Özellikleri

KARGU, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi ve terörle mücadele, özel operasyonlar ile sınır ötesi görevlerde kullanılmaktadır. Ayrıca, 2021 yılında anti-personel başlığı ile belli başlı ihracat başarıları elde ederek, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ulaştı.

Kullanım Esnekliği ve Yüksek Performans

Kullanıcı, sahada anlık durumlara göre KARGU'nun anti-personel başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Bu çok yönlülük sayesinde, mobil ve yerleşik kara hedeflerine karşı etkili olabiliyor.

Düşük Radar Kesit Alanı ile Zamandan Tasarruf

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi oldukça zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp, 1 dakika içinde kurulabiliyor. Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatılan bu İHA, keşif, gözetleme ve istihbarat imkanı sağlıyor.

Otomatik Seyrüsefer İmkanları

Eski Türkçede gözlem kulesi anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı sayesinde tamamen otomatik seyrüsefer icra edebiliyor. Bu İHA, tehditlerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Operatör Kontrolünde Etkili Görev

“Man-in-the-Loop” prensibi ile operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli çatışma bölgelerinde hedefleri tespit ve teyit ederek keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sunuyor.

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ikinci ihracatı...

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ikinci ihracatı gerçekleştirildi.

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ikinci ihracatı...

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ikinci ihracatı gerçekleştirildi.

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