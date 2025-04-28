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STM, TEKNOFEST KKTC'de Geleceği Şekillendiriyor

STM, Türk mühendisliğinin yüksek teknolojili ürünlerini TEKNOFEST KKTC'de sergileyecek. Eğitici aktiviteler ve yarışmalar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:42
STM, TEKNOFEST KKTC'de Geleceği Şekillendiriyor

STM, TEKNOFEST KKTC'ye Katılıyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, milli mühendislik gücüyle geliştirdikleri teknolojik ürünleri Kıbrıslı kardeşlerle buluşturacaklarını ifade etti.

1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir etkinlik olacak. STM, bu festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, STM500 denizaltısı, milli vurucu İHA sistemi KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketlerini sergileyecek.

Eğitim ve Eğlence Dolu Aktiviteler

Etkinlik süresince STM standı, çocuklar ve gençler için eğitici ve eğlenceli aktiviteler düzenleyecek. Ziyaretçiler, Dijital Hafıza Oyunu ile STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA’ları eşleştirmeye çalışacak. Ayrıca, minikler hayallerindeki teknolojileri kağıda dökerek dijital ekranlarda hayata geçirme fırsatı bulacak.

Üst Düzey Eğitim Fırsatları

Liseli ve üniversiteli gençler, STM standında dijital anket aracılığıyla kendilerine uygun mühendislik alanlarını keşfedecek ve STM'deki staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası

STM'nin yürütücülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası, pilotların zorlu parkurlarda kendi tasarlayıp montajını yaptığı dronlarla mücadele etmelerini sağlayacak.

Güleryüz'ün Açıklamaları

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgisini artıran önemli bir platform olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağları teknoloji aracılığıyla güçlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

STM, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC'de teknoloji...

STM, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

STM, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC'de teknoloji...

STM, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

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