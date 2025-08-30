DOLAR
Stockholm'de Gazze Protestosu: Gazetecilere Yönelik Saldırılar ve Açlık Tepkisi

Stockholm'de yüzlerce kişi, Gazze'deki açlık ve gazetecilere yönelik saldırıları protesto etti; göstericiler Nasır Hastanesi saldırısında hayatını kaybeden gazetecileri anıp Dışişleri Bakanlığı'na yürüdü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:53
Stockholm'de Gazze Protestosu: Gazeteciler ve Açlığa Tepki

Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık ve gazetecileri hedef almasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, 25 Ağustos'ta Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, "Filistin'de çocuklar ve sivil halk açlıktan ölüyor", "Filistin'e özgürlük, (İsrail Başbakanı) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır", "Gazetecilik suç değildir", "Gazeteciler hedef değildir" ve "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıdı ve daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Katılımcıdan Sert Tepki

Gösteriye katılan İsveçli aktivist ve gazeteci Jonas Serneholt, AA muhabirine yaptığı açıklamada görme engelli olduğunu belirterek, Stockholm'de her cumartesi İsrail'e yönelik eylemlere yaklaşık 2 yıldır katıldığını söyledi.

Serneholt, "Tüm Filistin'de yaşanan şey etnik temizlik ve soykırımdır. Netanyahu'nun kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını ve bölgede yaşanan inanılmaz acıları haber yapan gazetecileri öldürmesi kabul edilemez. Netanyahu'nun, meslektaşlarım olan gazetecileri öldürmesine söylenecek kelime bulamıyorum, en hafif tarifle bu bir faşistliktir." ifadelerini kullandı.

