Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Büyük Protesto

Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Odenplan'da toplanan göstericiler İsveç hükümetine çağrı yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti. Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çağrı üzerine toplanan göstericiler, Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'de işlediğini öne sürdükleri savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu. Gösteride "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler "Filistin'e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu" ve "İsrail'in işgal planını durdurun" sloganları attı. Grup daha sonra yürüyüş düzenleyerek İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar ilerledi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, AA muhabirine iki yıldır bu gösterilere katıldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istediğini söyledi. Johansson, Netanyahu'nun Gazze'yi yerinden etme projesini "çok korkunç" olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Netanyahu'nun planı eskiden beri Hamas'ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek ve o bu planı yıllardır sürdürüyor."

Johansson ayrıca İsrail'in bütün halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini belirterek, "Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim'de (2023) başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı." ifadelerini kullandı.