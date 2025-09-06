DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Büyük Protesto

Stockholm Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi İsveç hükümetini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:11
Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Büyük Protesto

Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Odenplan'da toplanan göstericiler İsveç hükümetine çağrı yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti. Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çağrı üzerine toplanan göstericiler, Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'de işlediğini öne sürdükleri savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu. Gösteride "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler "Filistin'e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu" ve "İsrail'in işgal planını durdurun" sloganları attı. Grup daha sonra yürüyüş düzenleyerek İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar ilerledi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, AA muhabirine iki yıldır bu gösterilere katıldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istediğini söyledi. Johansson, Netanyahu'nun Gazze'yi yerinden etme projesini "çok korkunç" olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Netanyahu'nun planı eskiden beri Hamas'ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek ve o bu planı yıllardır sürdürüyor."

Johansson ayrıca İsrail'in bütün halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini belirterek, "Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim'de (2023) başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız
7
Çorum Alaca'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı