Stockholm'de Rusya Büyükelçiliğine Araçlı Saldırı Gerçekleşti

Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine Araçlı Saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 28 Ocak sabahı bir kişinin Rusya Büyükelçiliği'ne aracıyla saldırdığı bildirildi. Olay, yerel saatle 09:00 sularında meydana geldi.

Stockholm Polisi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına çarparak girmeye çalıştığı belirtildi. Saldırganın derhal gözaltına alındığı ve saldırının amacının araştırıldığı ifade edildi.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saldırganın İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı olduğunu ve saldırının detaylarının incelemekte olduğunu vurguladı. Bu tür saldırılar, uluslararası ilişkilerde gerilime neden olabileceğinden dikkat çekici bir durum olarak kaydedilmektedir.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Rus Büyükelçiliğine aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.