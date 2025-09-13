Stockholm'de Yüzlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'yi işgal planını protesto ederek İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:00
Odenplan'da toplanan grup İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenledi.

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planlara tepki gösterdi.

Katılımcılar, "Siyonist İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır" ve "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak" yazılı dövizler taşıdı.

Grup, "Filistin'e özgürlük, Netanyahu planına hayır" sloganları attı ve daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Malin Akertröm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlendiğini" söyledi.

Akertröm, "Gazze'de yaşananların başlıca sorumlusunun Hamas olduğu iddia edildi. Bu iddia tamamen saçma çünkü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7 Ekim'de başlamadı. Bizim siyasetçilerimiz, İsrail'in işlediği devam eden soykırıma yönelik harekete geçmiyorlar ve neden olarak Hamas saldırısını gösteriyorlar. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Akertröm, Ukraynalılar gibi Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyor. Aynı durum Batı Şeria'da da devam ediyor. Medya ise bunu İsrail ile Hamas arasında bir savaş gibi gösteriyor, bu oldukça yanlış. Buradaki durum, Filistinliler kendi topraklarını savunuyor. Uluslararası hukuka göre, Filistin'in direniş hakkı vardır, aynı Ukrayna gibi. Ayrıca, İsveç hükümetinin Ukrayna'dan gelen sivil yaralıları kabul ettiği gibi Gazze'den sivil yaralıları kabul etmemesi ikiyüzlü bir tutumdur." dedi.

