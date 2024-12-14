Stratcom Summit 24'te Yapay Zeka ile Dezenformasyonla Mücadele Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 24), bu yıl "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleşti. Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları İçin Stratejik Araçlar" başlıklı panel, alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Önemli Konuşmacılar ve Fikirler

Panelin moderatörlüğünü Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Direktörü Eldor Tulyakov üstlenirken, İdris Kardaş (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı), Ahmet İsmayılov (Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı), Miklos Gaspar (BM Jakarta Ofisi Enformasyon Merkezi) ve Milos Garic (Sırbistan Kamuoyu Enformasyondan Sorumlu Devlet Sekreteri) gibi isimler konuşma yaptı. Federico Grandesso (NE Global) ise Avrupa Birliği ve İtalya siyasi ilişkileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon

İsmayılov, "Hepimiz, bilginin tüketicisi olduk," diyerek medya okuryazarlığının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Azerbaycan'da yaşanan dezenformasyon çalışmalarının, özellikle uluslararası alanlardaki büyümeyi engellediğini belirten İsmayılov, ayrıca Bakü'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) sırasında ülkenin kötü gösterildiğini vurguladı.

Yapay Zekanın Getirdiği Zorluklar

Garic, "Artık gerçek ve kurguyu birbirinden ayıramaz olduk," sözleriyle yapay zekanın ürettiği içeriklerin yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, yanlış bilginin önlenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası İşbirlikleri ile Mücadele

Gaspar, BM'nin bilgi bütünlüğü için ortaya koyduğu hukuki çerçevenin önemini değerlendirerek, bu ilkelerin hükümetler ve özel sektör tarafından nasıl uygulanabileceğini açıkladı. Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemlerine karşı yürütülen yapay zeka destekli kampanyaların olumsuz algılar yaratmak amacıyla düzenlendiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Rolü ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Kardaş, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelede önemli adımlar attığını belirtirken, doğru bilgiye ulaşmanın önemine değindi. İtalya temsilcisi Grandesso, memurların yapay zeka kullanımında eğitim almaları gerektiğini ve gençlerin medya okuryazarlığı eğitimine katkıda bulunacak öneriler sundu.

Stratcom Summit 24, yapay zekanın iletişimde ve dezenformasyonla mücadeledeki rolünü derinlemesine ele alarak, katılımcıların dikkatini bu kritik konu üzerinde yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları İçin Stratejik Araçlar" başlıklı panel düzenlendi. Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Direktörü Eldor Tulyakov'un (solda) moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş (sol 2), Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov (sol 3), BM Jakarta Ofisi Enformasyon Merkezi Direktörü Miklos Gaspar (sağ 3), Sırbistan Kamuoyu Enformasyondan Sorumlu Devlet Sekreteri Milos Garic (sağ 2), Uluslararası Haber Kuruluşu NE Global'de Avrupa Birliği ve İtalya Siyasi İlişkiler Genel Yayın Yönetmeni Federico Grandesso (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları İçin Stratejik Araçlar" başlıklı panel düzenlendi. Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi Direktörü Eldor Tulyakov'un (solda) moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş (sol 2), Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov (sol 3), BM Jakarta Ofisi Enformasyon Merkezi Direktörü Miklos Gaspar (sağ 3), Sırbistan Kamuoyu Enformasyondan Sorumlu Devlet Sekreteri Milos Garic (sağ 2), Uluslararası Haber Kuruluşu NE Global'de Avrupa Birliği ve İtalya Siyasi İlişkiler Genel Yayın Yönetmeni Federico Grandesso (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.