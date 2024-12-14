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Stratcom Summit'24'te Yapay Zeka İletişim Etiği Masaya Yatırıldı

Stratcom Summit'24'te yapay zeka iletişim etiği ve şeffaflık konuları önemli isimler tarafından ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:52
Stratcom Summit'24'te Yapay Zeka İletişim Etiği Masaya Yatırıldı

Yapay Zeka İletişim Etiği ve Şeffaflık Konferansta Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit'24) kapsamında, "Yapay Zeka ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek" başlıklı önemli bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren moderatörlük yaparken, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulrich Brückner, Open Channel Culture Kurucusu Marisa Zalabak, Forward Thinking Programlar Direktörü Jordan Morgan, IBM AIOps Başkanı Andreas Horn ve China Media Group Asya ve Afrika Dilleri Programlama Merkezi Müdür Vekili Nan Si konuşmacı olarak yer aldı.

Yapay Zeka Kullanımında Farkındalık Artıyor

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Brückner, yapay zekanın kullanımına yönelik farkındalığın arttığını belirterek, "Yapay zekanın iyiye ve kötüye kullanılabileceği" vurgusunda bulundu. Brückner, yapay zekayla ilgili normatif tanımlamaların iyi bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Yapay Zeka: Etik Standartların Oluşturulması Gerekiyor

Prof. Dr. Brückner, yapay zekanın negatif ve pozitif sonuçlarının yapılandırılmış bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade ederek, etik standartların oluşturulması konusunun küresel bir mesele haline geldiğini vurguladı. Open Channel Culture Kurucusu Zalabak da, politika yapıcıların bu çerçevenin oluşturulmasındaki rolünü tartıştı.

Faydalı Yanları ve Tehditleri

Forward Thinking Programlar Direktörü Morgan, yapay zekanın terör saldırıları, doğal afetler ve salgınlar gibi durumlarda faydalı olabileceğini belirtti. Ancak, yapay zekanın savaş bağlamında kullanımı ve olası hataların sonuçları üzerinde durdu. Morgan, "7 Ekim'den bu yana İsrail askerlerinin yapay zekayı hedef listesi oluşturmak için kullandığını" ifade etti.

Yapay Zeka Etiği ve İnsan Merkezli Yaklaşım

IBM AIOps Başkanı Andreas Horn, yapay zekanın uzun yıllardır tartışılan bir kavram olduğunu, etik kullanımında güçlü liderliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. China Media Group Müdür Vekili Nan, yapay zeka kullanımının insan merkezli olması gerektiğini ve insanların refahının ön planda tutulması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm'...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) 'Yapay Zeka ve İletişim Etigi: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek' oturumu düzenlendi. Forward Thinking Programlar Direktörü Jordan Morgan, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm'...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) 'Yapay Zeka ve İletişim Etigi: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek' oturumu düzenlendi. Forward Thinking Programlar Direktörü Jordan Morgan, oturuma katılarak konuşma yaptı.

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