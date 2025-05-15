Strazburg'da Çift Kültürlü Aileler İçin Konferans Düzenlendi

Strazburg'da Aile Kurumu Üzerine Önemli Bir Konferans

Fransa'nın Strazburg kentinde, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla kapsamlı bir konferans düzenlendi. Bu etkinlikte, çocukların çift kültürlü kimlik gelişimi ve okul yaşamına uyum süreçleri derinlemesine ele alındı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Başconsolos Yardımcısı Fatma Sağlıcak, Başkonsolosluk Aile ve Sosyal Destek Danışmanı Hatice Mounier ve kültürlerarası klinik uzmanı Zeynep Tuğçe Güngörmez Yaman katıldı. Etkinliğe katılan davetliler, aile kurumunun çok kültürlü toplumlardaki önemini bir kez daha kavradı.

Çocukların Çift Kültürlü Kimlikleri Üzerine Bilgiler

Konferansta konuşan Yaman, aile yapısının çok kültürlü toplumlardaki hayati rolüne dikkat çekti. Çift kültürlü kimlik olgusunu irdeleyen Yaman, çocukların iki farklı kültür arasında yaşadığı aidiyet ve sadakat çatışmalarını vurguladı. Ayrıca, ailelerin bu zor kimlik inşa sürecindeki belirleyici rolünün altını çizdi.

Aile İçi İletişimin Önemi

Mounier, “Aile içi iletişimin çocukların akademik başarılarına etkisi” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Mounier, aile bireyleri arasında kurulan sağlıklı ve anlayış temelli iletişimin sadece akademik performansı değil, aynı zamanda çocuğun öz güvenine ve psikososyal gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu belirtti.

Yoğun İlgiyle Gerçekleşen Etkinlik

Konferans, yoğun ilgi ile karşılandı. Etkinlikte, çok kültürlü yaşamın gerekliliği ile kapsayıcı ve bilinçli aile-çocuk-okul ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Bu tür organizasyonlarla çocukların daha sağlıklı bir topluma entegre olmaları hedefleniyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, çocukların çift kültürlü kimlik gelişimi ve okul uyumu ele alındı.

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, çocukların çift kültürlü kimlik gelişimi ve okul uyumu ele alındı.