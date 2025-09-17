Stubb: İsrail'in Gazze'ye Başlattığı Kara Saldırıları Uluslararası Hukuka Aykırı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Riga'da İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarını kınadı ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:28
Finlandiya'dan sert tepki

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarını açıkça kınadı. Stubb, Letonya'nın başkenti Riga'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlenen ortak basın toplantısında, saldırıların uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunu belirtti.

Stubb, konuşmasında, "Finlandiya olarak İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırılarını kınıyoruz. Bunlar uluslararası hukuk ve normlara aykırıdır. Uluslararası toplum durumu kontrol altına almayı başaramadı." ifadelerini kullandı.

Filistin tanınması önerisine açık kapı

Cumhurbaşkanı Stubb, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin kendisine Filistin Devleti'nin tanınması yönünde bir öneriyle gelmesi halinde bunu kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusundan operasyon açıklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Açıklamada, kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı ve üçüncüsünün ilerleyen günlerde dahil olacağı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine yönelik şiddetli saldırılar başlattıklarını açıkladı.

