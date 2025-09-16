Suat Özçağdaş: 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılacağı algısı oluşturuluyor

CHP'li Suat Özçağdaş, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılacağına dair algı oluşturulduğunu ve okullaşmada düşüş yaşandığını iddia etti.

Basın toplantısında öne çıkan iddia

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına yönelik bir algı oluşturulmak istendiğini ileri sürdü.

Okullaşma verileri ve 4+4+4 eleştirisi

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "zorunlu eğitim"le ilgili açıklamasını anımsatarak, Türkiye'de okullaşma oranının "4 + 4 + 4 sistemi"'nin hayata geçmesinin ardından düştüğünü iddia etti.

Kayıt dışı çocuklar

CHP'li vekil, Türkiye'de zorunlu eğitim çağında olan yaklaşık 612 bin çocuğun okula gitmediğini iddia etti. Özçağdaş, bu çocuklardan dört çocuktan üçünün 14-17 yaş aralığında olduğunu belirtti.

Eleştiriler ve değerlendirme

Farklı kesimlerin zorunlu eğitimin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Özçağdaş, Türkiye'nin zorunlu eğitimle ilgili bir sorunu olmadığını savundu.

