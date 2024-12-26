Şubat 2024 Türkiye'de Olumsuz Gelişmelere Sahne Oldu

Türkiye, şubat ayının ikinci haftasında Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madenindeki toprak kayması ile sarsıldı. Olayda, 9 işçi toprak altında kaldı ve kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 13 kişi tutuklandı. Depremlerin ardından yaşanan bu kaza, çevre izin ve lisans belgesinin iptali gibi önemli sonuçlara yol açtı.

Aynı ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze'deki durum hakkında eleştirilerde bulundu ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Şubat Ayı Öne Çıkan Gelişmeler

1 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO üyelik sürecini görüştü.

4 ŞUBAT

- Gaziantep'te bir helikopter kazası sonucu 2 pilot şehit oldu.

6 ŞUBAT

- Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümünde hayatını kaybedenleri andı.

13 ŞUBAT

- Erzincan'daki madende yaşanan faciayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

14 ŞUBAT

- Erdoğan, Mısır'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki kanın durması için işbirliği çağrısında bulundu.

17 ŞUBAT

- Erdoğan, uzaya ikinci astronotu göndereceklerini açıkladı.

22 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

29 ŞUBAT

- Bakanlık, ABD'den F-16'ların modernizasyonu için teklif aldığını duyurdu.

Şubat ayı, Türkiye için zorlu bir dönem olurken, ülke genelindeki siyasi gelişmeler ve güvenlik meseleleri de dikkat çekti.