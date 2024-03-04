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Şubat ayında fiyat artışında rekor kıran ürünlerin listesi yayımlandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 67,07’ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 4,53 oldu. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların alım gücü de düştü. Şubat ayında en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:23
Şubat ayında fiyat artışında rekor kıran ürünlerin listesi yayımlandı

ŞUBAT AYINDA ENFLASYON CAN YAKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 67,07’ye yükselirken, aylık enflasyon yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yükselmesi, vatandaşların alım gücünü azalttı. Şubat ayında en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı.

enflasyon

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise şubatta aylık yüzde 3,71, yıllık yüzde 95,13 arttı.

ENFLASYON VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Enflasyonun yükselmesi, vatandaşların alım gücünü de düşürdü. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında 100 TL olan bir mal veya hizmet sepeti, 2024 yılı şubat ayında 167,07 TL’ye yükseldi. Bu da vatandaşların geçen yıla göre yüzde 67,07 daha fazla para harcaması gerektiği anlamına geliyor.

ORTA ÖĞRETİMDE FİYAT ARTIŞI REKOR KIRDI

TÜİK verilerine göre, şubat ayında en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde görüldü. Bu fiyat artışı, orta öğretimdeki eğitim ücretlerinin yükselmesinden kaynaklandı. Bu fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi.

Şubat ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt, yüzde 10,57 ile alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler, yüzde 10,32 ile taze meyveler, yüzde 9,5 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 9,1 ile makarna çeşitleri yer aldı.

HAVALİMANLARI BOŞALDI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bu fiyat düşüşü, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının azalmasından kaynaklandı. Bu fiyat düşüşünü yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi izledi.

TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Orta öğretim 21,78 Tereyağı 16,99 Sebze 16,14 Kuzu eti 14,81 Peynir 11,57 Taze süt 10,99 Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler 10,57 Taze meyveler 10,32 Un ve diğer tahıllar 9,5 Makarna çeşitleri 9,1

Fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 1,75 Katı yakıtlar 1,29 Şeker 0,81 Kadın giyim -0,65 Erkek giyim -0,7 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri -0,7 Halı ve diğer yer döşemeleri -1,64 Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -6,25 Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -6,64 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -14,80

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