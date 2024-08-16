Sudan, Çad Sınırında İnsani Yardım İçin Kapıyı Açtı

Sudan, İnsani Yardımlar İçin Adre Sınır Kapısı'nı Açtı

Sudan, Çad ile olan sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nı, ülkedeki çatışmalardan etkilenenler için insani yardımların girişi amacıyla üç ay süreyle açma kararı aldı. Bu karar, Egemenlik Konseyi tarafından, Abdulfettah el-Burhan başkanlığında yapılan bir toplantıda alındı.

İnsani Yardım İçin Kritik Adım

Toplantıda, "Savaştan etkilenen vatandaşlara insani yardımın ulaşmasını sağlamak amacıyla Adre Sınır Kapısı'nın 3 ay süreyle açılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, Sudan ordusunun bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Perriello, "Bu karar, hayatları kurtarmak ve kıtlığın yayılmasını önlemek için kritik bir adım. Önümüzdeki günlerde ilk konvoyların geçişini görmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Geçmişteki Kapatma Sebepleri

Sudan hükümeti, 25 Temmuz'da Adre Sınır Kapısı'nın, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından silah tedarikinde kullanıldığı gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) ise, 30 Temmuz tarihinde Sudanlı yetkililere, insani yardım kamyonlarının Darfur bölgesine girişinin sağlanması için sınır kapısını açma çağrısında bulundu.

Sudan'daki İç Savaşın Etkileri

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor. Nisan 2023'te başlayan savaşta, ordunun kuzey ve doğudaki bölgelerde hakimiyetini sürdürdüğü, HDK'nın ise batı ve güneyde etkili olduğu gözlemleniyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve ABD öncülüğündeki Cidde görüşmeleri ile Mısır'ın başını çektiği barış girişimleri ve diğer uluslararası çabalar sonuçsuz kalmıştır. Birleşmiş Milletler’e göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 18,800'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiştir ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç hale gelmiştir.