Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 335'e Ulaştı

Sudan'daki Kolera Salgını Ülkede Can Almaya Devam Ediyor

Sudan, sıkıntılı günler geçirirken, ülkede devam eden kolera salgını enfekte olan bireylerin sayısını hızla artırıyor.

Son Verilere Göre Ölü Sayısında Artış

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 335'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca, ülkede kolera vakalarının sayısının 10,567'ye çıktığı belirtildi.

Yağışlar ve Sel Etkisi

Haziran ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar ve seller, kolera virüsünün yayılmasına zemin hazırladı. Bütün bu gelişmeler nedeniyle Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde hastalığı resmi olarak bir salgın olarak ilan ettiler.

Sağlık Sistemi Zayıf ve Salgın Hastalıkların Yayılması

Savaş nedeniyle zor günler geçiren Sudan'da, mevcut sağlık sistemi bu zor koşullarda etkin bir şekilde çalışmamaktadır. Bu durum, salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırarak halka daha fazla zorluklar çıkarmaktadır.