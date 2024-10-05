Sudan'da Kolera Salgısına UNICEF'ten Aşı Desteği

UNICEF Sudan'a Kolera Aşısı Gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sudan'daki kolera salgınına karşı 1,4 milyon doz aşı gönderdi. Uçakla Port Sudan'a ulaştırılan aşıların amacı, özellikle çocukları korumak.

Kolera Salgını ve Türkiye'deki Durumu

Sudan'da Temmuz 2024'ten bu yana tespit edilen yaklaşık 18 bin kolera vakası, ciddiyetini artırıyor. Salgından dolayı 550 kişi yaşamını yitirdi. UNICEF, daha önce gönderdiği 404 bin doz aşının üzerine bu yeni aşıları ekledi.

İklim Değişikliğinin Etkisi

Hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına sebep oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos itibarıyla durumu salgın olarak ilan etti. Savaşın devam ettiği bölgede sağlık sistemi henüz toparlanmamışken, salgın hastalıkların artması ciddi bir endişe kaynağı.

Çocukların Sağlığı Tehdit Altında

Sadece kolera değil, sıtma, dengue ateşi ve kızamık gibi diğer salgın hastalıklar da Sudan'da yayılmaya devam ediyor. UNICEF, 5 yaş altı 3,4 milyon çocuğun salgın hastalıklara yakalanma riski taşıdığını belirtiyor. Özetle, UNICEF'in desteği, Sudan'daki sağlık krizinin hafifletilmesi ve çocukların korunması açısından kritik bir adım.