Sudan'da Merevi Barajı'na İHA Saldırısı Sonrası Elektrik Kesintileri

Sudan ordusu, Merevi Barajı'na düzenlenen İHA saldırılarının elektrik kesintilerine yol açtığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:47
Sudan'da Merevi Barajı'na İHA Saldırısı Sonrası Elektrik Kesintileri

Sudan'da Merevi Barajı'na İHA Saldırısı Yaşandı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Kuzey eyaletindeki Merevi Barajı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordu Açıklama Yaptı

19. Merevi Piyade Tümeni, yaptığı açıklamada, "Ülkedeki askeri tesisleri, hayati önem taşıyan tesisleri ve kalkınma projelerini hedef alan sistematik saldırıların bir parçası olarak, silahlı kuvvetlerimizin savaş cephelerinde milislere (HDK) verdiği ardışık yenilgiler sonrası, Merevi Barajı'nı İHA'larla hedef almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, saldırının kara konuşlu uçaksavar silahları ile püskürtüldüğünü ve meydana gelen bazı hasarların giderileceği bilgisi verildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Merevi kentinde duyulan patlama seslerine dikkat çekti. Ayrıca, Merevi, Umdurman, Şendi ve Atbara gibi birçok şehirde elektrik kesintileri yaşandığını aktardılar.

Sosyal medyada ise Merevi Barajı'ndaki elektrik trafolarından birinde çıkan yangını gösteren video ve fotoğraflar paylaşıldı.

Sudan'daki Savaşın Arka Planı

Bu saldırı, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. Çatışmaların sebebi, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar oldu.

Birleşmiş Milletlere göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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