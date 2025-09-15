Sudan'da Sağanak ve Seller 21 Binden Fazla Aileyi Etkiledi

Bakanlık verileri: Cezira ve Gadarif son haftada ağır hasar aldı

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran sonundan bu yana ülkede etkili olan sağanak ve sellerin 11 eyaleti etkilediğini bildirerek, olumsuz etkilenmiş aile sayısını paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen hafta boyunca yağışların ve sellerin yoğun olduğu Cezira ve Gadarif eyaletlerinde 3 bin 639 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

Genel verilerde, 30 Haziran-14 Eylül tarihleri arasında hava koşullarından etkilenen aile sayısının 21 bin 811'e yükseldiği belirtildi. Ülkenin 18 eyaletinden 11'inin taşkın ve sağanaklardan etkilendiği vurgulandı.

Yetkililer, Sudan'da temmuz ila ekim ayları arasındaki yağış döneminde her yıl meydana gelen sel ve taşkınların 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisinin zarar gördüğünü hatırlattı.