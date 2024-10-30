Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Port Sudan'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Sudan'ın Port Sudan kentinde düzenlenen özel bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Ev Sahipliği

Törene, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, İçişleri Bakanı Halil Paşa Sayirin ve birçok üst düzey bürokrat ile büyükelçi katıldı.

Çeşitli Etkinlikler ve Kutlamalar

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Sudan Milli Marşı'nın okunması ile başladı. Konuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı da iletildi. Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak, Cumhuriyet'imizin kuruluş yıl dönümünü Sudanlı kardeşlerimizle birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Sudan'ın Mücadelesine Destek

Yıldız konuşmasında, Sudan'ın bulunduğu bu özel dönemde ülkeyi bir arada tutma çabalarının, Türkiye'nin kuruluş dönemindeki mücadelelerine benzer olduğunu vurgulayarak, “Sudan halkının bu kararlı duruşunda Türkiye ve Türk halkı her zaman yanlarında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Lezzetli İkramlar ve Unutulmaz Anlar

Kutlama sırasında, konuklara Türk ve Sudan mutfağından seçkin lezzetler sunuldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.