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Sudan'daki Savaş İçin Diplomatik Müzakereler Başlıyor

Sudan'daki iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla İsviçre'de görüşmeler 14 Ağustos'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:50
Sudan'daki Savaş İçin Diplomatik Müzakereler Başlıyor

Sudan'da Savaşın Sonlandırılması İçin Önemli Adım

Sudan'da 16 aydır süregelen iç savaşın sona erdirilmesi için yarın İsviçre'de resmi müzakerelerin başlayacağı duyuruldu.

ABD Temsilcisi Perriello'dan Açıklama

Tom Perriello, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi olarak yaptığı basın açıklamasında, "İsviçre'deki uluslararası ortaklarımızın katılımıyla diplomatik görüşmelere yarın sabah başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Krizin, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar şiddetli olduğunu ancak gerekli ilginin gösterilmediğini belirtti.

OECD ve BM'nin Rolü

Perriello, "Çabalarımız, ortak ev sahiplerimiz Suudi Arabistan ve İsviçre ile birlikte Cidde Süreci üzerine inşa edilecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, Afrika Birliği, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) ve diğer önemli ülkelerin temsilcilerinin katılımını sabırsızlıkla beklediklerini de ekledi.

Savaşın Son Bulmasının Önemi

Perriello, görüşmelerin hem çatışmayı sona erdirmek hem de Sudan'daki insani krizi ele almak için kritik olduğunu vurguladı. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi ve insani erişimin artırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın Vurgusu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, barış için yolun açık olduğunu ve Cidde'de mutabakata varılan anlaşmanın uygulanmasının şart olduğunu ifade etti. Ülkesindeki gelişmelerin, ordu ve HDK arasındaki müzakerelere bağlı olduğunu belirtti.

HDK'nın Müzakerelere Katılımı

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD'nin daveti üzerine Cenevre'ye ulaştı. HDK, savaşın durdurulması ve insani yardımın hızlanması için müzakerelere açık olduklarını bildirdi.

Cidde Bildirgesi ve Müzakere Süreci

11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi ile Sudan ordusu ve HDK arasında ateşkes görüşmeleri başlatıldı. Ancak bu süreç, tarafların anlaşmazlıkları nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Sudan'daki İnsani Kriz

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sona ermediği takdirde, 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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