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Sudan'daki Sel Felaketi: 9 Ölü, Yaşanan Drama Dikkat Çekiliyor

Sudan'da meydana gelen sel felaketi 9 kişinin ölümüne neden oldu, binlerce insan evsiz kaldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:36
Sudan'daki Sel Felaketi: 9 Ölü, Yaşanan Drama Dikkat Çekiliyor

Sudan'da Sel Felaketi: Hayatını Kaybedenler ve Etkileri

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletine bağlı Tokar şehrinde yaşanan aşırı yağışlar, Baraka Nehri'nin taşmasına yol açtı. Bu doğa olayı, 9 kişinin ölümüne neden oldu ve birçok aileyi zor durumda bıraktı.

Birleşmiş Milletler'den Açıklama

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaptığı yazılı açıklamada, Tokar'daki sel felaketinin yaklaşık 500 aileyi yerinden ettiğini duyurdu. Yerel medya kaynakları, durumun daha da kötüleştiğine ve can kaybının artabileceğine dair endişe verici bilgiler paylaşıyor.

Yıkım ve Kaybolan İnsanlar

Et-Tagyir gazetesinde yer alan habere göre, seller yüzlerce evin yıkılmasına neden oldu. Birçok insanın kaybolduğu ve dışarıda kalanların sayısının arttığı bildirilmekte.

Yetkililerin İncelemeleri

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, selin vurduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burhan, hasarın boyutunu değerlendirdiklerini ve etkilenenlere yardım sağlamak için devlet kurumlarını seferber edeceklerini açıkladı. "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız," dedi.

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