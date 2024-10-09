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Sudan'dan Domuz Eti İthalatı İddiaları Asılsız Çıktı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sudan'dan domuz eti ithalatıyla ilgili iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:26
Sudan'dan Domuz Eti İthalatı İddiaları Asılsız Çıktı

Sudan'dan Domuz Eti İthalatı İddialarının Gerçek Dışı Olduğu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında ve bazı basın yayın organlarında çıkan "Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

GTP Sistemi Nedir?

Açıklamada, dünya genelinde ticaretin yönetilmesi için kullanılan "Armonize Sistem (GTP)" adındaki sistemin önemi vurgulandı. Bu sistem sayesinde, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların sakatatları, "02.06 nolu GTP" altında sınıflandırılmaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sistemin ticarete konu olan tüm ürünlerin belirli gümrük pozisyonlarına göre düzenlendiğini ifade ederek, "Anlaşmaların tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeleri içermesi, bunların ticaretinin yapılacağı anlamına gelmez" dedi.

Sudan İle Ticaret Anlaşması

24 Aralık 2017 tarihinde imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmeyen Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda birçok GTP'nin bulunduğu bildirildi. Merkez, bu durumun, ticaretin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini belirtilerek, "Geçmiş yıllar itibarıyla Sudan'dan 02.06 GTP'de yer alan hayvan yemleri ithal edilmediği görülmektedir" ifadesini kullandı.

Sudan'ın Global Ticaretteki Yeri

Ayrıca, uluslararası ticaret istatistiklerinde Sudan'ın herhangi bir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının bulunmadığına dikkat çekildi. Sudan, hem Afrika hem de Arap ülkesi olarak önemli bir konuma sahip. COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ve Arap Ligi üyeliği, Türk firmaları için bölge pazarlarına erişim imkanı sunmaktadır.

Bu anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesiyle, Türkiye'nin tarım ve sanayi ürünleri %87'lik bir tarife kısmı kapsamında Sudan pazarına avantajlı şartlarla giriş yapabileceği belirtildi. Bu durum, Türkiye'nin Afrika pazarındaki pozisyonunu güçlendirecektir.

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