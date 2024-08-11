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Sudan ile ABD Arasındaki Cenevre Müzakereleri Anlaşmasız Sonuçlandı

Sudan ve ABD arasında Cenevre müzakereleri üzerine yapılan istişare toplantısı sonuçsuz kaldı. Sudan liderliği karar sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:53
Sudan ile ABD Arasındaki Cenevre Müzakereleri Anlaşmasız Sonuçlandı

Sudan ve ABD Arasındaki Müzakere Süreci

Sudan hükümeti ve ABD arasında 14 Ağustos'ta İsviçre'de planlanan müzakereler öncesi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen istişare toplantısı anlaşmaya varılamadan sona erdi.

Sudan Heyeti Başkanı'nın Açıklamaları

Sudan Hükümeti Heyeti Başkanı ve Maden Bakanı Muhammed Beşir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cidde'de ABD ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Sudan heyetinin Cenevre müzakerelerine katılımı konusunda mutabakat sağlayamadığımızı duyuruyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıca, liderliğe Cenevre müzakerelerine katılmama önerisinde bulunacağını vurgulayan Beşir, nihai kararın liderliğe ait olduğunu belirtti.

Müzakerelerdeki Anlaşmazlıklar

Yerel basında yer alan haberlere göre, ana anlaşmazlık noktaları şunlar: Sudan hükümetinin, Doğu Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Cenevre müzakerelerine gözlemci olarak katılımını reddetmesi, Cenevre'nin yeni bir platform olmadığı, müzakerelerin temelinin Cidde'de varılan anlaşma olması ve ordu adına değil hükümet adına bir heyetin müzakerelere katılması.

ABD'nin Müzakere Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz tarihinde Sudan ordusu ile Halk Destekleme Kuvveti (HDK)'ni 14 Ağustos'ta İsviçre'de gerçekleştirilecek ateşkes müzakerelerine davet etti. Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine dikkat çekerek, bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu, ABD'nin müzakerelere katılma çağrısını olumlu karşıladı ve müzakerelere katılmayı kabul etti.

Cidde Bildirgesi ve Sudan'daki Çatışmalar

Sudan'daki ordu ve HDK arasındaki çatışmaların sona ermesi için, 11 Mayıs 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde imzalanan Cidde Bildirgesi önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu bildirgede, Sudan ordusunun ve HDK'nin sivillere saldırılardan kaçınacağı taahhüt edilmiştir.

Ancak, Sudan ordusu, HDK'nin başkent Hartum'daki sivil yerleşim alanlarını boşaltmaması nedeniyle Cidde görüşmelerinden çekilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamalara göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 18,800'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiş ve 25 milyon insan insani yardıma muhtaç durumdadır.

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