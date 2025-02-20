Sudan, Kenya Büyükelçisini Toplantı Tepkisiyle Çağırdı

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin toplantılarına ev sahipliği yapan Kenya'nın büyükelçisini çağırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:26
Sudan, Kenya Büyükelçisini Toplantı Tepkisiyle Çağırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın orduyla 22 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve diğer siyasi grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasına tepki gösterdi. Bakanlık, Kenya'nın bu tutumunu "Sudan'a karşı düşmanca bir hamle" olarak nitelendirerek, Nairobi Büyükelçisi Kemal Cubara'yı istişare için çağırdı.

HDK'nin Toplantıları

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 18 Şubat'ta düzenlenen toplantıda, HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Lideri Abdülaziz El-Hılu ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Fadlullah Burma Nasır gibi önemli isimler yer aldı. Bu gruplar, HDK'nın kontrolündeki bölgelerde hükümet kurma çabalarını sürdürüyor.

Kenya'nın Açıklamaları

Sudan hükümeti, Kenya'nın HDK liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıyı "Afrika ülkelerini bölmeye teşvik" olarak nitelendirerek kınadı. Öte yandan, Kenya Dışişleri Bakanlığı, toplantının bir müdahale eylemi olmadığını ve Afrika Birliği, IGAD ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Sudan'daki Savaş Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 20 binden fazla kişi bu çatışmalarda hayatını kaybetti, 3,5 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti ve 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla Sudan vatandaşı ise insani yardıma muhtaç durumda.

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