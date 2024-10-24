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Sudan Ordusu Dindir Şehrinin Kontrolünü Yeniden Sağladı

Sudan ordusu, Dindir şehrinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. HDK ile çatışmalar sürerken, uluslararası yardımlar aciliyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:46
Sudan Ordusu Dindir Şehrinin Kontrolünü Yeniden Sağladı

Sudan Ordusu Dindir’de Kontrolü Sağladı

Sudan ordusu, güneydoğudaki Dindir şehrinin kontrolünü başarıyla yeniden ele geçirdiğini açıkladı. Ordunun açıklamasına göre, "Silahlı kuvvetlerimizin liderleri, Dindir şehrine giriş yaparak milislerden temizleyerek güvenliği sağladı" ifadelerini kullandı.

Halk, Orduyu Kutluyor

Ordu, sosyal medya üzerinden şehrin kurtuluşunu kutlayan halk anlarının videolarını paylaştı. Dindir, Sudan'ın Sinnar eyaletinde, Etiyopya ve Güney Sudan sınırında yer alıyor ve tarım ile hayvancılık açısından stratejik öneme sahip.

Hızlı Destek Kuvvetleri ile Çatışmalar

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Haziran’da yoğun çatışmalar sonucunda Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirmişti. HDK, temmuz başında Dindir’in kontrolünü sağlamıştı. Ancak Sudan ordusu, 26 Eylül’de başkent Hartum ve çevresinde HDK’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlemişti.

Sudan'da Süregelen İç Savaş

Sudan'da, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ile HDK arasında geçen 17 aydan fazla bir süredir süren çatışmalar, ülkeyi derin bir krize sürükledi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi. 25 milyondan fazla insan ise insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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