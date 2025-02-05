Sudan Ordusu, Hartum'un Kontrolünü Sağladı

Sudan Ordusu Hartum'un Kontrolünü Ele Geçirdi

Sudan ordusunun başkent Hartum'un merkezine yakın er-Rumeyla ve Sanayi bölgelerinde kontrolü sağladığı duyuruldu. Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlerimiz, Hartum'da önemli ilerleme kaydetti ve er-Rumeyla bölgesini, Sanayi Bölgesi'ni ve darphane binalarını Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinden temizledi," ifadelerini kullandı.

Abdullah, ayrıca, "Güçlerimiz, milislere her cephede acı verici darbeler vurmaya devam ediyor," diyerek ordunun kararlılığını vurguladı.

Başka Bölgelere de Müdahale

Sudan ordusu, Eylül 2024'te başlattığı operasyonda HDK'nin kontrolündeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca ve Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi geri almış, ayrıca başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmını kontrol etmiştir. Hartum'un kontrolünü sağlamak için her taraftan saldıran ordu güçleri, savaşın başladığı Nisan 2023'ten beri kuşatma altındaki Ordu Genel Komutanlığının kuşatmasını kırmayı başarmıştır.

Sudan'daki Savaşın Sebepleri

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ve bir zamanlar kendisine bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona erdirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.