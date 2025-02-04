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Sudan Sağlık Bakanlığı: Umdurman'da HDK'nin Hastane Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Umdurman'daki hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 38 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:44
Sudan Sağlık Bakanlığı: Umdurman'da HDK'nin Hastane Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan En-Nev Hastanesi'ne düzenlenen topçu saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada, saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği ve aralarında bir işçi ile bir sağlık personelinin de olduğu toplam 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'daki Savaşın Arka Planı

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalara sahne olmaktadır. Bu çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri maalesef sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki bu kanlı çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana ülkeden göç edenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, 9 milyona yakın kişi ülke içerisinde yerinden edilmiş; 25 milyondan fazla kişi ise acil insani yardıma muhtaç durumdadır.

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