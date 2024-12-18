Sudan, Türkiye'de İmzalanan Ankara Bildirisi'ni Destekliyor

Sudan, Ankara Bildirisi'ni Memnuniyetle Karşıladı

Sudan, Somali ve Etiyopya arasında 11 Aralık'ta Türkiye'de imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen anlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Açıklamada, Ankara Bildirisi'nin iki ülkenin egemenliğine karşılıklı saygıyı, toprak bütünlüğünü, halkların çıkarlarına hizmet edecek ortak çalışma ve iş birliğini teyit ettiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin oynadığı olumlu rollerin takdir edildiğini ifade etti.

Ankara Süreci ve Bölgesel Tansiyon

Somali, 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte bölgedeki tansiyon artmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminden büyük tepkiler almıştı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin kriz çözme çabaları sonuçsuz kalırken, Türkiye'nin bu süreçte tarafları bir araya getirmesiyle tansiyon düşmüştür. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da bir araya gelen liderler, sorunun çözümü için önemli bir mutabakata varmışlardır.

İşbirliği Süreci ve Gelecek Hedefleri

Anlaşma gereği, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilmiş ve Etiyopya'nın denize erişim talepleri, iki tarafın da yararına olacağı bir işbirliği sürecine dönüşmüştür. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında, Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedeflemektedir.