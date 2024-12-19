Sudan, Ugandalı Generalin Hartum Açıklaması Nedeniyle Özür Talep Etti

Sudan Hükümeti'nden Uganda'ya Resmi Özür Talepleri

Sudan hükümeti, Uganda hükümetinden, ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın "Hartum'u ele geçireceğiz" şeklindeki açıklamaları nedeniyle resmi özür talebinde bulundu.

Açıklamanın Niteliği

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kainerugaba'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yaptığı bu cümleleri "pervasız ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. Bakanlık, "Sudan hükümeti, bu saldırgan ve tehlikeli açıklamalar nedeniyle Uganda hükümetinden resmi bir özür talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Güvenliğe Tehdit

Açıklamada ayrıca, Afrika Birliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlara, bu açıklamanın bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği, Afrikalılara yönelik "hakaret" olarak değerlendirildiği nedeniyle kınama çağrısı yapıldığı belirtildi. Sudan hükümeti, savaş tehdidinin devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmek olduğuna vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Şartı'na ve uluslararası hukuk kurallarına meydan okumamak gerektiğini ifade etti.

Kainerugaba'nın Açıklamaları

Kainerugaba, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımında, "Başkanlığı devraldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Hartum'u ele geçireceğiz. Sudan'daki kaos yakında sona erecek" demişti. Ancak yükselen tepkiler üzerine, Kainerugaba paylaşımını silmek zorunda kaldı.