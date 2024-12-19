DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,61 -0,71%
ALTIN
2.955,15 -1,32%
BITCOIN
3.573.025,59 -0,52%

Sudan, Ugandalı Generalin Hartum Açıklaması Nedeniyle Özür Talep Etti

Sudan, Ugandalı General Muhoozi Kainerugaba'nın Hartum ile ilgili açıklaması nedeniyle resmi özür talep etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:07
Sudan, Ugandalı Generalin Hartum Açıklaması Nedeniyle Özür Talep Etti

Sudan Hükümeti'nden Uganda'ya Resmi Özür Talepleri

Sudan hükümeti, Uganda hükümetinden, ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın "Hartum'u ele geçireceğiz" şeklindeki açıklamaları nedeniyle resmi özür talebinde bulundu.

Açıklamanın Niteliği

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kainerugaba'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yaptığı bu cümleleri "pervasız ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. Bakanlık, "Sudan hükümeti, bu saldırgan ve tehlikeli açıklamalar nedeniyle Uganda hükümetinden resmi bir özür talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Güvenliğe Tehdit

Açıklamada ayrıca, Afrika Birliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlara, bu açıklamanın bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği, Afrikalılara yönelik "hakaret" olarak değerlendirildiği nedeniyle kınama çağrısı yapıldığı belirtildi. Sudan hükümeti, savaş tehdidinin devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmek olduğuna vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Şartı'na ve uluslararası hukuk kurallarına meydan okumamak gerektiğini ifade etti.

Kainerugaba'nın Açıklamaları

Kainerugaba, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımında, "Başkanlığı devraldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Hartum'u ele geçireceğiz. Sudan'daki kaos yakında sona erecek" demişti. Ancak yükselen tepkiler üzerine, Kainerugaba paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
5
Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu
6
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
7
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!