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Sudan ve Çad Arasındaki Adre Sınır Kapısı Süresiz Olarak Açık Kalacak

Sudan hükümeti, insani yardım için Adre Sınır Kapısı'nın openlığını süresiz olarak uzattı. DSÖ'den olumlu tepki geldi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:43
Sudan ve Çad Arasındaki Adre Sınır Kapısı Süresiz Olarak Açık Kalacak

Adre Sınır Kapısı, Gıda ve Temel İhtiyaçlar için Umut Olacak

Sudan ile Çad sınırında yer alan Adre Sınır Kapısı'nın, ülkedeki iç savaş nedeniyle zor durumda olan insanlara insani yardımların ulaştırılması amacıyla açık tutulması kararı süresiz olarak uzatıldı. Sudan Egemenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sudan hükümetinin bu kararı alarak insani yardımların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi adına gerekli adımları atacağı vurgulandı.

Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon Vurgusu

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarıyla olan işbirliğinin sürdürüleceği de belirtildi. Bu çerçevede, Sudan halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için etkili bir koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Destek Mesajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Adre Sınır Kapısı'nın açık tutulma süresinin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ghebreyesus, bu kapının, kıtlık tehdidi altındaki Sudan'da gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçları olan birçok kişi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Sudan'daki Savaşın Etkileri

Sudan'daki iç savaş 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve daha önce ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sürüyor. Bu çatışmalar sonucunda, Sudan'da 20 binden fazla can kaybı yaşandı ve 3 milyondan fazla insan başka ülkelere kaçmak zorunda kaldı. 11 milyondan fazla kişi ise ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla insan acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Krizlerin Çözümüne Yönelik Çabalar Yetersiz Kaldı

Birleşmiş Milletler, Sudan halkının yaşadığı bu büyük insani krizi çözmek adına yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını da kaydediyor. Adre Sınır Kapısı'nın açık tutulması, bu krizin etkilerini azaltmak amacıyla hayati bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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