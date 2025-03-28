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Sudan ve Suudi Arabistan'dan Yeni Koordinasyon Konseyi

Sudan ve Suudi Arabistan, işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir koordinasyon konseyi kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:39
Sudan ve Suudi Arabistan'dan Yeni Koordinasyon Konseyi

Sudan ile Suudi Arabistan İşbirliğini Geliştiriyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önemli bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasında bir koordinasyon konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Hartum'un Kurtuluşunun Ardından İlk Yurt Dışı Ziyareti

Burhan, Hartum'un kurtuluşunu ilan ettikten iki gün sonra, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Veliaht Prens ile bir araya geldi. Mekke'deki Es-Safa Sarayı'nda gerçekleştirilen bu görüşmede, Sudan'daki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ele alındı.

Koordinasyon Konseyi Kurulacak

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için bir koordinasyon konseyi kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi. Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Burhan, Suudi Arabistan yönetiminin Sudan’a verdiği desteği takdir etti. Özellikle insani yardımlara ve Sudan'ın egemenliği, birliği ve istikrarına yönelik katkılarına vurgu yaptı.

Hartum'un Kontrolü Sağlandı

Sudan ordusu, son 23 aydır devam eden çatışmaların ardından başkent Hartum'un büyük kısmının kontrolünü yeniden sağladı. Abdulfettah el-Burhan, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Başkent Hartum şu an özgür." ifadesini kullandı.

Gelecekteki İşbirliği Adımları

Burhan, 27 Mart'ta Hartum'da Suudi Arabistan'dan gelen bir heyeti kabul ederek, ülkedeki iç savaş sırasında tahrip edilen yerlerin yeniden imarı için projeler üzerinde görüşmeler yaptı.

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