Sudani Bağdat’ta 17 Türk Şirketi Heyetini Kabul Etti — Su İşbirliği ve Ticaret

Irak Başbakanı Sudani, Bağdat'ta 17 Türk şirketi temsilcisiyle görüşerek Eylül 2024'te imzalanan su işbirliği anlaşmasını ve ikili ticaret ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:00
Sudani Bağdat'ta 17 Türk Şirketi Heyetini Kabul Etti — Su İşbirliği ve Ticaret

Sudani Bağdat’ta 17 Türk Şirketi Heyetini Kabul Etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 17 Türk şirketi temsilcilerinden oluşan heyeti Bağdat'ta kabul etti.

Görüşmenin gündemi: Su işbirliği ve yatırımlar

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Eylül 2024'te Sudani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren su işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında su alanında ortak çalışma ve işbirliği yolları ele alındı.

Sudani, son iki yılda iki ülke ilişkilerinin liderlerin ortak vizyonu sayesinde önemli gelişme kaydettiğini vurguladı. Ekonomi, yatırım ve ticaret'in ikili işbirliğinin temel dayanakları olduğuna dikkat çeken Sudani, Türk şirketlerinin Irak'taki varlık ve projelerinin hükümet tarafından desteklendiğini ifade etti.

Başbakan Sudani, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını ve Irak'ın "Kalkınma Yolu" projesinin Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ortaklığı güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin değerlendirmesi

Görüşmede hazır bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Türkiye-Irak ilişkilerinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve yatırım alanlarında da geliştiğini belirtti ve Türk şirketlerinin Irak'ta projeler üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

